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    14 октября 2021, 17:57

    Конструкции железнодорожного моста в Серпухове обновят к концу октября

    МЖД: конструкции железнодорожного моста в Серпухове обновят к концу октября

    Анастасия Аброськина, Мария Ицкова

    Пролетные строения железнодорожного моста над Окой в Серпухове обновят до конца октября. Старые уберут — вместо них появятся улучшенные конструкции. В итоге первый путь, по которому поезда следуют из Москвы до Тулы, станет безопаснее.

    Конструкции железнодорожного моста в Серпухове обновят к концу октября | Изображение 1

    Об этом сообщили в пресс-службе филиала РЖД «Московская железная дорога».

    Уже занимаются установкой четвертого пролетного строения — из-за этого первый путь от станции Серпухов до Тарусской временно закроют. Это сделают с 10 по 20 октября.

    Конструкции железнодорожного моста в Серпухове обновят к концу октября | Изображение 2

    Движение поездов сохранят на соседнем пути. Составы будут поочередно пропускать в обе стороны.

    Также работники приступили к возведению сооружений для сборки новых пролетных строений на втором главном пути. Его обновят сразу после того, как завершат работы на первом.

    Конструкции железнодорожного моста в Серпухове обновят к концу октября | Изображение 3

    История моста началась еще в 1928 году, и он самый длинный на Московской железной дороге — 550 метров.