Конструкции железнодорожного моста в Серпухове обновят к концу октября

Пролетные строения железнодорожного моста над Окой в Серпухове обновят до конца октября. Старые уберут — вместо них появятся улучшенные конструкции. В итоге первый путь, по которому поезда следуют из Москвы до Тулы, станет безопаснее.

Об этом сообщили в пресс-службе филиала РЖД «Московская железная дорога».

Уже занимаются установкой четвертого пролетного строения — из-за этого первый путь от станции Серпухов до Тарусской временно закроют. Это сделают с 10 по 20 октября.

Движение поездов сохранят на соседнем пути. Составы будут поочередно пропускать в обе стороны.

Также работники приступили к возведению сооружений для сборки новых пролетных строений на втором главном пути. Его обновят сразу после того, как завершат работы на первом.

История моста началась еще в 1928 году, и он самый длинный на Московской железной дороге — 550 метров.