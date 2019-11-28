Мост в Щелкове открыли. Переправа через Клязьму разгрузит центр города

Мост через реку Клязьму в Щелкове открыли. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт движению в эфире на телеканале «360».

Двухполосный мост перекинулся через Клязьму и соединил центральную и заречную части Щелкова. Для горожан это по-настоящему спасительные полтора километра. Задача переправы — избавить Щелково от пробок, которые буквально душили центр города. Теперь переправа будет отсекать поток транспорта, который движется в сторону Фрязино и промзоны.

«Это важный проект. Когда мы встречались с жителями и с активистами в Щелкове, нам постоянно говорили о необходимости строительства этого моста. А затем мы с Валентиной Матвиенко приехали открывать школу в новом микрорайоне, наверно, это было года три назад, еще раз были предприняты попытки убедить нас, что этот мост очень важен для вывода грузового транспорта и дополнительного выезда», — отметил Андрей Воробьев.

Мост готов, запускайте. Я надеюсь, что жители почувствуют изменения в логистике, уличном движении с запуском этого инфраструктурного объекта. Вперед! Андрей Воробьев губернатор Московской области

Мост начали строить в 2018 году, это была одна из самых важных строек в городе. Теперь здесь ровный асфальт, установлено освещение.

Свободнее теперь задышит главная транспортная артерия города — Пролетарский проспект. До этого дня магистраль принимала 85 тысяч машин в сутки и справлялась с трудом, особенно с потоком большегрузов.

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«У нас на сегодняшний день большая загруженность автотранспорта через единственную артерию города — Пролетарский проспект и мост через Клязьму. Мост позволит запустить сюда и перенаправить порядка 25% автотранспорта, который сейчас идет через центр и, самое главное, направить сюда автотранспорт грузовой, что поможет нам соединить центральную и заречную части», — отметил глава Щелкова Сергей Горелов.

Сергей Горелов добавил, что на строительство моста было выделено 594 миллиона рублей, 524 из которых — областные деньги. «Спасибо большое за эту помощь, уверен, что жители будут рады пуску движения через этот мост», — сказал он.

Открытие моста — только начало преображения этой части Щелкова. Дорогу по улице Заречной планируют продлить в направлении Фрязевского шоссе и расширить.

Источник фото: телеканал «360»

«Мост открыли, дальше перед нами задача — это продолжать обустраивать общественные пространства, пешеходные зоны, строить школы, детские сады — то, что сегодня востребовано жителями. Ну и конечно, решать вопросы ЖКХ — капитальный ремонт домов, ремонт подъездов. Все задачи, которые вы ставите перед нами, будем выполнять», — доложил глава Щелкова Андрею Воробьеву.

Длина нового моста через реку Клязьму составляет 860 метров. Движение по нему будет осуществляться по двум полосам. Примерная скорость движения составит 70 километров в час. За один день по мосту будут проезжать 12 тысяч автомобилей, четверть из них — большегрузы.

Источник фото: телеканал «360»

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Также во время эфира запустили движение по путепроводу в Балашихе. Он свяжет два шоссе — Носовихиниское и Энтузиастов. На связь с губернатором вышли глава городского округа Сергей Юров и министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

«У нас такое событие! Мы и дороги открывали, и МЦД запускали, теперь все готово для этих двух объектов. Хочу строителей поблагодарить, что досрочно своевременно объекты сдали, добросовестно работали. Мы обязательно вас поощрим, наградим за качественную работу», — сказал Андрей Воробьев.