Мост через реку Сестру в Клину стал безопаснее после ремонта
Ремонт переезда стал частью преображения улицы Чайковского, где заменили асфальт и нанесли горизонтальную разметку. А 47-метровый мост укрепили, оснастили барьерными и перильными ограждениями.
Комплексный ремонт коснулся участка от Ленинградского шоссе до Большого бетонного кольца. Это отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Выполнена замена покрытия с применением износоустойчивой асфальтобетонной смеси, что позволит увеличить срок службы дороги. Также заменен бортовой камень и нанесена горизонтальная дорожная разметкаАлексей Гержик.
Протяженность моста — 47 метров, и это проезд к центральным районам Клина. Для безопасности пешеходов и водителей здесь привели в порядок опоры, лестницы и тротуары.
Вместе с тем сделали водоотводные лотки, заменили асфальт и установили перила.
Более 400 участков автомобильных дорог Подмосковья приведут в порядок до конца года. Их общая протяженность — 1,5 тысячи километров.
Отремонтируют 16 искусственных сооружений. Работы проводят по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».