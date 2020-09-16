Мост через реку Сестру в Клину стал безопаснее после ремонта

Мостовой переход через реку Сестру отремонтировали в Клину. Каждый день по нему проезжает более шести тысяч машин. Он располагается на пути к музею имени Чайковского, Троицкому собору, стадиону «Строитель». Его сделали безопаснее.

Ремонт переезда стал частью преображения улицы Чайковского, где заменили асфальт и нанесли горизонтальную разметку. А 47-метровый мост укрепили, оснастили барьерными и перильными ограждениями.

Комплексный ремонт коснулся участка от Ленинградского шоссе до Большого бетонного кольца. Это отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Выполнена замена покрытия с применением износоустойчивой асфальтобетонной смеси, что позволит увеличить срок службы дороги. Также заменен бортовой камень и нанесена горизонтальная дорожная разметка Алексей Гержик.

Протяженность моста — 47 метров, и это проезд к центральным районам Клина. Для безопасности пешеходов и водителей здесь привели в порядок опоры, лестницы и тротуары.

Вместе с тем сделали водоотводные лотки, заменили асфальт и установили перила.

Более 400 участков автомобильных дорог Подмосковья приведут в порядок до конца года. Их общая протяженность — 1,5 тысячи километров.

Отремонтируют 16 искусственных сооружений. Работы проводят по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».