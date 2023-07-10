Подмосковье 10 июля 2023, 15:00 Мост в деревне Коргашино через Клязьму отремонтируют к концу лета

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Благоустройство проведут в деревне Коргашино в городском округе Мытищи до конца лета. Там отремонтируют мост через Клязьму и игровой комплекс, обустроят колодец и контейнерную площадку.

Лидер общественного мнения Динора Колонина провела встречу с жителями деревни Коргашино в рамках проекта «Умная коммуникация». Они обсудили ход выполнения работ по инвестиционной программе. Инвестиционный паспорт был утвержден на предыдущей встрече.

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Жители собрались для обсуждения как уже выполненных работ, так и тех, что еще находятся в процессе реализации. На сегодняшний день по запросу жителей установлены бетонные блоки у колодца возле дома № 29 на Центральной улице. Скоро поставят новую контейнерную площадку. До конца лета планируется обустройство колодца, ремонт моста вдоль реки Клязьмы и замена ограждения и покрытия на детской площадке.

«Считаю, что проект „Умная коммуникация“ находит поддержку жителей, потому что они поняли, что их слышат. Такой формат взаимодействия с жителями установлен благодаря главе городского округа Мытищи Юлии Купецкой и при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. В этом и заключается ключевой принцип — житель всегда прав!» — отметила лидер общественного мнения Динора Колонина.

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