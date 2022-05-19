Мост в будущее России. На ПМЭФ обсудят перспективы в условиях санкций

На XXV Петербургском международном экономическом форуме пройдет обсуждение вызовов, с которыми сейчас сталкивается Россия.

ПМЭФ проложит мост в будущее для многих отраслей и технологий, об этом свидетельствует расширенная повестка форума.

Кризис глобализации и многочисленные санкции открывают перед Россией новые горизонты. Обсуждению сложившегося экономического порядка и возникших задач посвятят два блока повестки форума.

Планируется обсуждение нового инфраструктурного стандарта для руководства субъектов ввиду разрыва многих традиционных логистических цепочек и необходимости существенно пересматривать рынки сбыта. Эти факторы стали катализатором изменений ценностей для бизнеса и государства. В то же время значимость действий региональных команд кратно увеличивается, а скорость обмена лучшими управленческими практиками между регионами становится важнейшим фактором роста экономики и благосостояния страны в целом.

«Мир изменился кардинально, и наша задача — увидеть и реализовать новые возможности. Для этого крайне важно всем здоровым силам общества объединить усилия. Новый мир, новые вызовы, новые перспективы. Решения по результатам обсуждений и согласований на форуме дадут возможность бизнесу и власти реализовать их максимально эффективно, укрепить и усилить цели национального развития», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Отдельные сессии посвятят работе в современных реалиях, когда идет формирование новой архитектуры мироустройства, и тому, как в этих условиях налаживать диалог с западными инвесторами.

В ходе целого ряда сессий будут обсуждать вопросы развития энергетики и энергобезопасности. В центре внимания окажутся рынки нефти, газа, электроэнергетика, уголь, транспортные коридоры поставок, сырьевой суверенитет и вызовы зеленой энергетики.

На форуме также будут обсуждаться стратегические направления развития современного здравоохранения, здоровое питание и инвестиции в создание санитарного щита. Эксперты обсудят и новые направления развития страны, одним из которых станет Восток, в том числе выход стартапов на рынки Азии.

Темам защиты бизнеса в России и за рубежом, производства и продвижения контента после блокировки ряда соцсетей, продовольственной безопасности России, укрепления сельского хозяйства будут посвящены отдельные сессии форума.

Важными блоками станут современные технологии и инвестиции в человека. В частности, участники рассмотрят вопросы о том, насколько квантовые технологии способны обеспечить мировой экономический прорыв, какие перспективы открывает цифровой след и что позволяют технологии на базе искусственного интеллекта.