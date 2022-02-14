Мост с лифтами начали строить на станции Ипподром будущих МЦД-3 в Раменском
Железнодорожная станция Ипподром будущих МЦД-3 изменит облик. Она находится в Раменском. Здесь уже началось строительство пешеходного моста с четырьмя лифтами.
Он заменит собой одноуровневый переход. Мост протянется на 55 метров. Здесь обустроят удобные спуски на платформы.
Построят и павильон с двумя кассами. Для маломобильных пассажиров предусмотрят заниженное окно. Также появятся аппараты для распечатки билетов.
Об этом рассказал начальник МЖД Михаил Глазков.
На конечных станциях будущих МЦД-3 ведется реконструкция инфраструктуры
Михаил Глазков.
Полностью маршрут МЦД-3 Крюково — Раменское протянется на 88 километров. Время в пути составит 1,5 часа.
В маршрут войдут 42 станции, 12 пересадок на метро, четыре — на МЦД-1, МЦД-2 и МЦД-4, а еще две — на МЦК.