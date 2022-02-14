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    14 февраля 2022, 15:46

    Мост с лифтами начали строить на станции Ипподром будущих МЦД-3 в Раменском

    Анастасия Аброськина, Мария Ицкова

    Железнодорожная станция Ипподром будущих МЦД-3 изменит облик. Она находится в Раменском. Здесь уже началось строительство пешеходного моста с четырьмя лифтами.

    Мост с лифтами начали строить на станции Ипподром будущих МЦД-3 в Раменском | Изображение 1

    Он заменит собой одноуровневый переход. Мост протянется на 55 метров. Здесь обустроят удобные спуски на платформы.

    Построят и павильон с двумя кассами. Для маломобильных пассажиров предусмотрят заниженное окно. Также появятся аппараты для распечатки билетов.

    Мост с лифтами начали строить на станции Ипподром будущих МЦД-3 в Раменском | Изображение 2

    Об этом рассказал начальник МЖД Михаил Глазков.

    На конечных станциях будущих МЦД-3 ведется реконструкция инфраструктуры

    Михаил Глазков.

    Полностью маршрут МЦД-3 Крюково — Раменское протянется на 88 километров. Время в пути составит 1,5 часа.

    В маршрут войдут 42 станции, 12 пересадок на метро, четыре — на МЦД-1, МЦД-2 и МЦД-4, а еще две — на МЦК.