Мост с лифтами начали строить на станции Ипподром будущих МЦД-3 в Раменском

Железнодорожная станция Ипподром будущих МЦД-3 изменит облик. Она находится в Раменском. Здесь уже началось строительство пешеходного моста с четырьмя лифтами.

Он заменит собой одноуровневый переход. Мост протянется на 55 метров. Здесь обустроят удобные спуски на платформы.

Построят и павильон с двумя кассами. Для маломобильных пассажиров предусмотрят заниженное окно. Также появятся аппараты для распечатки билетов.

Об этом рассказал начальник МЖД Михаил Глазков.

На конечных станциях будущих МЦД-3 ведется реконструкция инфраструктуры Михаил Глазков.

Полностью маршрут МЦД-3 Крюково — Раменское протянется на 88 километров. Время в пути составит 1,5 часа.

В маршрут войдут 42 станции, 12 пересадок на метро, четыре — на МЦД-1, МЦД-2 и МЦД-4, а еще две — на МЦК.