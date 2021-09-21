Мост над железной дорогой начали строить на Северном обходе Лобни

Пролетное строение путепровода над железной дорогой начали монтировать на Северном обходе Лобни. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Длина моста пролетного строения составит 210 метров, а вес всех металлоконструкций превысит две тысячи тонн. Мост войдет в Северный обход Лобни. Строительство путепровода проводится по президентскому проекту «Безопасные и качественные дороги».

Дорожные службы строят мост ночью во время технологических окон, чтобы не доставлять неудобства местным жителям и пассажирам ЦППК. Строители планируют домонтировать пролет до конца недели.

Одновременно с этим ведутся работы по возведению дорог, которые соединят путепровод с Дмитровским шоссе и микрорайоном Луговая. Их общая протяженность составит 4,7 километра.

Благодаря строительству этих объектов у жителей Лобни появится транспортная связь с Дмитровским и Рогачевским шоссе. Автомобилистов избавят от многочасовых пробок. Водители смогут экономить на проезде 10-15 минут. Они будут тратить на въезд и выезд из города всего 20-30 минут.

Первый этап дороги с путепроводом планируют закончить в конце следующего года.