Подмосковье 19 марта 2024, 16:37 Мост для новой скоростной железной дороги до Санкт-Петербурга начали строить в Химках

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В Химках кипит работа над строительством моста, который станет частью будущей высокоскоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом. Мост растянется на 399 метров. Самую большую его часть — пролет длиной 132 метра и весом более двух тысяч тонн уже установили.

Элемент конструкции аккуратно переместили с берега на временные опоры посреди канала. Для этого его сначала поставили на баржу, а затем медленно передвинули на уже готовый пирс. Все это действие заняло у команды 38 часов. Следующим шагом будет установка этой части на постоянные опоры. Планируется завершить эти работы к концу весны.

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Новая железная дорога станет первым в России маршрутом для поездов, которые смогут разгоняться до 400 километров в час. Ее длина составит 679 километров, а время в пути между двумя крупнейшими городами страны сократится до всего лишь двух с небольшим часов. Прогнозируется, что по новой железной дороге в год проезжать будут до 23 миллионов пассажиров.

Отправляться поезда в Москве с 2028 года будут с нового вокзала, проект которого утвердили прошлой осенью. Он расположится недалеко от станции метро «Рижская».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что Подмосковье и федеральная команда проработают вопрос расширения Щелковского шоссе вместо строительства его дублера через Балашиху.

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