Мост через Волгу открыт уже год. Как он изменил жизнь Дубны

Мост через реку Волга в Дубне функционирует уже год. Он повлиял и на логистику, и на привлекательность особой экономической зоны для резидентов и инвесторов. Проще добраться со одного берега на другой стало и жителям наукограда.

Источник фото: телеканал «360»

Символичным кругом почета — проездом по мосту — отметили в управляющей компании ОЭЗ «Дубна» годовщину открытия мостового перехода через Волгу в Дубне.

Колонна спецтехники (машины коммунальной службы) проехала по мосту через Волгу с правого берега на левый и обратно. Тот путь, который еще в прошлом году мог занять час, они проделали за пару минут. В управляющей компании ОЭЗ «Дубна» отмечают, что после открытия моста резидентам стало значительно проще доставлять оборудование и материалы на предприятия.

«Для нас данное событие стало достаточно значимым. Оно повлияло на логистику, доступность транспорта наших резидентов. Зона стала еще более привлекательной для резидентов и инвесторов, улучшила доступность сотрудников управляющей компании ОЭЗ „Дубна“ и сотрудников компаний-резидентов», — отметил заместитель генерального директора ОЭЗ «Дубна» Павел Грек.

Источник фото: телеканал «360»

Длина моста через Волгу в Дубне — около двух километров. На мосту организовано четыре полосы движения, есть два просторных тротуара шириной по полтора метра. Строительство длилось около двух лет и велось круглосуточно. Было собрано 14 тысяч тонн металлоконструкций.

Мост в Дубне мост считается уникальным сооружением, поскольку между опорами нестандартное увеличенное расстояние в 168 метров. Такая ширина руслового пролета позволила сохранить полноценное судоходное движение. Общая стоимость объекта составила более 9 миллиардов рублей.

За прошедший год мост стал главной транспортной артерией наукограда, разделенного рекой на две части. За сутки по этому переходу могут проезжать до 24 тысяч автомобилей.