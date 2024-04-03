Подмосковье 03 апреля 2024, 22:10 Мост через реку Озерну подтопило у деревни Слобода Рузского городского округа Администрация Рузского городского округа

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В деревне Слобода Рузского городского округа произошло подтопление из-за разлива реки Озерна. На место оперативно выехали заместитель главы Рузского городского округа Александр Погребной, руководители и сотрудники различных ведомств.

Жителям рассказали о ситуации с разливом реки, какие меры принимаются для обеспечения безопасности людей и дали подробные инструкции, как действовать во время паводка.

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Вода затопила мост, ведущий в деревню, и размыла часть дороги перед ним. Рядом с местом разлива выставили гидрологические посты для контроля уровня воды в реке. Мост огородили сигнальной лентой, а также установили осветительные прожекторы.

На месте происшествия будут круглосуточно дежурить сотрудники местной администрации и специалисты МЧС с лодкой до тех пор, пока вода не спадет.

При необходимости к деревне будет приезжать автолавка с необходимыми продуктами для жителей.

На данный момент уровень воды в реке остается прежним, эвакуация не требуется.

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