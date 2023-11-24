24 ноября 2023, 09:55
Мост через реку Осетр открыли после капитального ремонта в Серебряных Прудах
Мост через реку Осетр капитально отремонтировали в Серебряных Прудах. Движение по нему открыли, рассказали в Минтрансе Подмосковья.
Как сообщили в ведомстве, мост соединяет Серебряные Пруды с небольшими населенными пунктами и Зарайском. По словам главы ведомства Алексея Гержика, благодаря проведенным работам проезд к селам, деревням и остановочным пунктам стал безопаснее и удобнее.
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«В сентябре прошлого года дорожники начали капитальный ремонт моста через реку Осетр. Сейчас работы завершены: на объекте отремонтировали пролетные строения, мостовое полотно, заменили ограждения и системы водоотвода», — сказал он.
Движение по мосту полностью перекрыли летом прошлого года из-за его аварийного состояния, после чего на нем начался ремонт.
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Серебряные пруды
Ремонтные работы
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