Подмосковье 24 ноября 2023, 09:55 Мост через реку Осетр открыли после капитального ремонта в Серебряных Прудах Фото: министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области / Фото: министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Мост через реку Осетр капитально отремонтировали в Серебряных Прудах. Движение по нему открыли, рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Как сообщили в ведомстве, мост соединяет Серебряные Пруды с небольшими населенными пунктами и Зарайском. По словам главы ведомства Алексея Гержика, благодаря проведенным работам проезд к селам, деревням и остановочным пунктам стал безопаснее и удобнее.

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«В сентябре прошлого года дорожники начали капитальный ремонт моста через реку Осетр. Сейчас работы завершены: на объекте отремонтировали пролетные строения, мостовое полотно, заменили ограждения и системы водоотвода», — сказал он.

Движение по мосту полностью перекрыли летом прошлого года из-за его аварийного состояния, после чего на нем начался ремонт.

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