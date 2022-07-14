Мост через реку Нару в Наро-Фоминске отремонтируют к концу 2023 года

Комплексную реконструкцию объекта проведет «Мосавтодор». Это стало возможным благодаря тому, что мостовой переход был передан из окружной собственности в областную.

Мостовой переход через реку Нару в Наро-Фоминске построен 40 лет назад. Длина путепровода с двухполосным движением составляет чуть более 68 метров. Расположен он в центре и соединяет две части города. Пропускная способность высокая — около шести тысяч автомобилей в сутки.

«Теперь мостовой переход находится в оперативном управлении „Мосавтодора“. Это позволит содержать данный дорожный объект более качественно и проводить ремонтные работы, в том числе и капитальные. Уже запланированы мероприятия по капитальному ремонту», — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.

Завершение реконструкции запланировано на третий квартал 2023 года.

«С начала 2022 года из муниципальной в областную собственность передано два мостовых сооружения и два километра автодорог. Помимо этого, для реализации крупных дорожных проектов совместно с Росимуществом, из федеральной собственности было передано 138 земельных участков площадью 108 гектаров. Это позволит модернизировать и развивать областную транспортную систему», — прокомментировала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.