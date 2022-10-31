Мост через реку Мещериху построили на Лобненском шоссе | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 14:17 Мост через реку Мещериху построили на Лобненском шоссе

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Реконструкция Лобненского шоссе продолжается в Подмосковье. Рабочие завершили строительство моста через реку Мещериху длиной 25 метров. Движение по обновленному участку откроется к концу года.

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«Ранее построили правую сторону моста, а сейчас завершили работы на левой. В ближайшее время здесь нанесут разметку и установят дорожные знаки», — отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Параллельно строятся надземные пешеходные переходы — уже готовы опоры под них возле аэропорта Шереметьево и деревни Носово. Также проводится укладка нового асфальта на дороге, строятся локальные очистные сооружения.

Реконструкция Лобненского шоссе уменьшит время в пути до аэропорта. Станет проще добираться домой и на работу жителям деревень Чашниково и Носово. Дорога к жилым застройкам и промышленным предприятиям Лобни станет лучше.

В конце октября новую автодорогу на участке между Новорижским и Ильинским шоссе открыли в Красногорске. Ее строительством занимались группы компаний «Гранель» и «ПИК». Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в Балашихе появится развязка с трассой М-12.