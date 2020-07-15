Мост через реку Черную в Балашихе восстановили по просьбе жителей

Мост находится на пешеходном маршруте от деревни Федурново до железнодорожной платформы Черное.

«В территориальный отдел по южной Балашихе администрации городского округа из ЕДДС поступила информация, что проломлено покрытие на пешеходном мосту через реку Черную. Наш сотрудник выехал на место, оценил разрушение настила. После сотрудники предприятия „Благоустройство-Балашиха“ приступили к восстановительным работам», — сообщили в структурном подразделении администрации Балашихи.

Сейчас разрушенная часть моста сделана, по нему уже можно ходить, добавили в администрации. В территориальном отделе также сообщили, что до конца текущей недели планируется полностью заменить покрытие пешеходного моста. После того как будут позволять погодные условия, выполнят покраску заграждения.