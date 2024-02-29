Подмосковье 29 февраля 2024, 17:42 Мост через Оку на трассе М-2 под Серпуховом отремонтируют к 2025 году Гореловский Валерий

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Реконструкция автомобильного моста через Оку продолжается в Серпухове. О работах рассказал начальник отдела дорожных сооружений ФКУ «Центравтомагистраль» Вадим Хохлов.

«Старый мост построен в 60-х годах прошлого столетия, и в 2023 году мы приступили к его капитальному ремонту. Ширина моста составляла 12 метров. В рамках капремонта мы расширим сооружение до 15 метров и организуем трехполосное движение», — рассказывает Вадим Хохлов.

Гореловский Валерий Гореловский Валерий Гореловский Валерий Гореловский Валерий Гореловский Валерий Гореловский Валерий

На время реконструкции движение организовали по левому мосту через Оку. Схема предусматривает одну полосу на Тулу, одну на Москву и центральную реверсивную полосу.

«Планируем завершить работы по объекту в конце 2025 года», — сказал Вадим Хохлов.

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