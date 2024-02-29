29 февраля 2024, 17:42
Мост через Оку на трассе М-2 под Серпуховом отремонтируют к 2025 году
Реконструкция автомобильного моста через Оку продолжается в Серпухове. О работах рассказал начальник отдела дорожных сооружений ФКУ «Центравтомагистраль» Вадим Хохлов.
«Старый мост построен в 60-х годах прошлого столетия, и в 2023 году мы приступили к его капитальному ремонту. Ширина моста составляла 12 метров. В рамках капремонта мы расширим сооружение до 15 метров и организуем трехполосное движение», — рассказывает Вадим Хохлов.
На время реконструкции движение организовали по левому мосту через Оку. Схема предусматривает одну полосу на Тулу, одну на Москву и центральную реверсивную полосу.
«Планируем завершить работы по объекту в конце 2025 года», — сказал Вадим Хохлов.
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Строительство
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