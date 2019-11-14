Мост через Москву-реку заработает в 2020 году. Он станет частью ЦКАД

Около 100 километров дороги и большой мост через Москву-реку — это будущий участок ЦКАД, который соединит федеральные трассы М5 Волга и М4 Дон. Скоростная дорога будет проходить сразу через четыре городских округа Подмосковья.

Мост через Москву-реку растет очень медленно, отрезок за отрезком — всего по два сантиметра в минуту. Вес металлической конструкции составляет тонну. А стоят его в «надвижку».

«Слово „надвижка“ говорит само за себя — гидроцилиндры толкают, металлическое строение скользит и двигается. Здесь оно укрупняется, поскольку длина его большая. Судоходный пролет у нас составляет 130 метров», — рассказал исполнительный директор компании-подрядчика Александр Пауков.

Источник фото: телеканал «360»

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Несмотря на сложность работ, мост закончат строить уже весной. В апреле по реке вновь запустят навигацию, и суда пройдут уже под мостом. Однако это все лишь часть большой стройки.

Новый участок центральной кольцевой автодороги — 97 километров между трассами М5 Волга и М4 Дон. Трасса пройдет через четыре городских округа Подмосковья и задумывается как скоростная.

Источник фото: телеканал «360»

«Расчетная скорость предусматривается 150 километров в час, но у нас законодательство ограничивает скорость движения по автомагистралям до 110 километров в час, в исключительных случаях — 130», — отметил руководитель проекта ЦКАД-4 Константин Арефьев.

Будущую дорогу прокладывают в три этапа. Сначала формируется земляное полотно, затем на него кладут щебень, а уже потом — асфальт.

Окончательные сроки по сдаче трассы — апрель 2021 года. Но большинство объектов откроют раньше. Как, например, мост. Ожидается, что он заработает уже в июле следующего года.