Подмосковье 27 мая 2023, 16:21 Мост через Москву-реку в Красногорске отремонтируют к 1 сентября

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Ремонт моста через Москву-реку на 19-м километре Новорижского шоссе в Красногорске завершат к осени этого года, раньше установленного срока. Местные жители пожаловались на затруднения в движении из-за ограничений, связанным с проведением работ.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, поток на участке Новорижского шоссе трасса М-9 «Балтия» интенсивен круглосуточно. Ремонтные мероприятия на мосту необходимы во избежание разрушения конструкции.

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«Активные работы начались сразу после майских праздников, чтобы в летний период до 1 сентября, когда люди приедут из отпусков и дети пойдут в школы, сделать все необходимое», — добавил глава ведомства.

Для сокращения сроков ремонта в три раза на объект ввели три смены рабочих. Днем на мосту трудятся до 80 специалистов, в ночное время работают около 25 человек.

Как отметил начальник учреждения «Центравтомагистраль» Игорь Глазырин, рабочие выполняют мероприятия по замене деформационных швов в связи с образованием ямочности и разрушением конструкций. На состояние мостового полотна неоднократно поступали жалобы от автомобилистов.

«У нас заключен государственный контракт со строительной фирмой „Марми“, окончание — 31 августа 2024 года. Но понимая социальную значимость данного объекта, мы сократили срок работ и планируем к 1 сентября убрать ограничения с проезжей части, чтобы автомобилисты могли ехать свободно», — добавил Глазырин.

Протяженность участка ремонта дороги составляет один километр, здесь также будут выполнены работы для обеспечения прочности конструкции в подмостовой части сооружения. По словам директора по строительству компании «Марми» Кирилла Маркова, большая часть моста, где необходимо проводить работы, находится над поверхностью воды, что доставляет определенные трудности по монтажу конструкции.

«Оптимизация строительных процессов произведена путем использования инновационных материалов при бетонировании, окраске, а также за счет увеличения инженерного состава, штата рабочих. Проблем с материалами у нас нет. Еще с 2014 года мы перешли на работу с отечественными производителями, они нас не подводят» — отметил Марков.

Кроме того, верхний слой покрытия планируют заменить и на 30-м километре Новорижского шоссе по обоим направлениям. На трассе специалисты уложат новый асфальт, работы также должны завершить до 1 сентября этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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