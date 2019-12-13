Мост через Клязьму в Щелкове полностью благоустроили. Теперь он готов на 100%

В Щелкове полностью благоустроили мост через реку Клязьму. Открыли его в конце ноября этого года. Теперь дорога готова на сто процентов. Оценить благоустроенный мост приехала съемочная группа «360».

Для жителей Щелкова эта транспортная артерия способна коренным образом изменить дорожную ситуацию.

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«Реализация этого проекта позволила нам перераспределить поток транспорта из центральной части в восточную промзону. И обеспечить внутригородскую логистику для возможности альтернативы проезда в черте города», — объяснил Максим Пчелкин, замглавы администрации муниципалитета.

Источник фото: телеканал «360»

Сам мост открыли в эфире «360» с губернатором Подмосковья. Тогда, 28 ноября, на дорогу впервые вышли машины. Но нужно было достроить все подъезды, тротуары. Справились за половину месяца.

«Основная сложность при строительстве была в выносе всех существующих инженерных коммуникаций. Кабельная продукция, телефония, электросети. Перенос теплосетей, водопровода, канализации. Начали строительство в 2016 году, в апреле, сдали по графику в конце этого года», — отметил Дамир Дусолиев, начальник участка строительства моста.

Главный мост города перегружен почти в два раза, уверяют в администрации. Поэтому новый был нужен как воздух. С его помощью уже удалось перераспределить чувствительные транспортные потоки.

Источник фото: телеканал «360»

«По подсчетам после запуска объекта порядка 10% трафика уходит через мостовой переход. <…> Напомню, что существующая нагрузка на мост на Пролетарском проспекте составляет больше 85 тысяч авто в сутки, а расчетная нагрузка при строительстве была 45 тысяч», — добавил Максим Пчелкин.

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Мост через Клязьму стал первым этапом в строительстве восточного объезда города. Его смысл — убрать транзитный транспорт из центра Щелкова. Осталось еще три фазы: соединить Заречную улицу с дорогой Щелково — Фряново и построить две эстакады.