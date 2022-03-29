Мосстат ко Дню работника культуры рассказал о положении театров и музеев в Подмосковье

День работника культуры отметили в России 25 марта. Это, прежде всего, праздник тех, для кого сфера культуры стала профессией. О положении дел у сотрудников этой сферы рассказали в Мосстате.

В более широком смысле под работниками культуры подразумеваются люди творческих специальностей, деятели искусства, а также хранители и популяризаторы культурного наследия. Таких людей в Москве и Подмосковье немало.

По данным за 9 месяцев 2021 года в государственных учреждениях культуры столицы средняя численность профессиональных работников (не считая внешних совместителей) была 95 985 человек. В том числе артистов — 17498 человек (без учета данных по организациям муниципальной формы собственности), а представителей художественных профессий (художников, скульпторов и других) — 1394 человека.

В Подмосковье в государственных учреждениях культуры в тот же период насчитывался 43 461 профессиональный работник, в том числе артистов — 2121 человек, а представителей других художественных профессий — 1323 человека. Среднюю зарплату работников культуры по итогам девяти месяцев 2021 года нельзя назвать очень высокой. В Москве она составила 78168 рублей, а в Московской области — 52 575 рублей.

Средняя зарплата артистов и представителей художественных профессий в Подмосковье мало отличается от зарплаты в сфере культуры в целом: 54 591 рублей и 63 637 соответственно. В Москве она несколько выше: у артистов — 83 120 рублей, у представителей художественных профессий — 114 672 рубля.

По данным Министерства культуры РФ, в столице на конец 2020 года насчитывалось 94 профессиональных театра, численность зрителей которых в 2020 году составила 3012,8 тысяч человек. Это в два с лишним раза меньше, чем годом ранее. На ситуацию повлияли начавшаяся в 2020 году пандемия коронавируса и введенные в связи с ней ограничения. В том же 2020 году в Москве было 75 музеев, 355 организаций культурнодосугового типа и 318 библиотек.

А как обстоят дела в Подмосковье? По данным Минкультуры Московской области, в регионе в 2021 году работало 913 организаций культурно-досугового типа (домов культуры и прочих), 623 из них — в сельской местности. В 2021 году в Подмосковье была 831 государственная и муниципальная библиотека, в них числилось 1610,3 тысяч зарегистрированных пользователей.

Библиотечные фонды насчитывали здесь 16 031,64 тысяч экземпляров. В домах культуры также действовали в 2021 году 93 библиотечных структурных подразделения, здесь было 97,8 тысяч пользователей, а в библиотечных фондах содержалось 1402,14 тысяч книг.

Также в 2021 году в Московской области было 15 государственных и 70 муниципальных музеев, посвященных самой различной тематике.

Государственные театры, действующие в Московской области, в 2021 показали на своих площадках 1126 спектаклей, концертов и творческих вечеров. В том числе 729 — для детей. Также они провели 407 выездных мероприятий, из них 326 детских. В 2021 году подмосковные театры дали за пределами региона 69 гастрольных представлений, 38 — для детей.

Не забыли и о благотворительности: было организовано 130 представлений без продажи билетов, в том числе 82 детских.

По данным за февраль 2022 года, средняя цена театрального билета в столице составила 1806,61 рублей, билет в кинотеатр стоил — 406,25 рублей, билет в музей или на выставку — 321,03 рубля. В Московской области цены были несколько ниже: билет в театр стоил 714,39 рублей, билет в кинотеатр — 344,13 рубля, билет в музей или на выставку — 196,04 рублей.