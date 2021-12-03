«Мособлпожспас» провел тренировку по спасению человека из ледяной полыньи

В пятницу, 3 декабря, спасатели 267-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» провели занятия по спасению пострадавшего, провалившегося под лед. Тренировка для спасателей прошла на озере Сенеж в Солнечногорском городском округе.

Как рассказал замначальника части Сергей Яшин, сейчас озера и реки России начинают покрываться первым льдом. Выход на него особенно опасен, так как он еще очень тонкий. Прогулки по его поверхности нередко становятся причиной гибели людей. Спасатели на регулярной основе проводят тренировки, чтобы усовершенствовать свое мастерство.

«Перед работниками дежурной смены стояла задача эвакуировать условного пострадавшего с помощью устройства спасения из ледяной полыньи. В роли провалившегося рыбака выступил один из спасателей, одетый в гидрокостюм», — рассказал заместитель начальника части.

Яшин добавил, что после получения данных о происшествии на льду спасатели сразу же прибыли на место и приступили к операции по спасению условных пострадавших. Счет времени в такие моменты идет на секунды, а значит, каждый должен выполнять определенные обязанности.

«Бросив спасательный круг условному пострадавшему, работники дежурного караула подготовили спасательное средство, которое разворачивается под действием подачи в него сжатого воздуха и может выдержать нагрузку до 500 килограммов. Десятиметровое устройство подается спасаемому, который должен на него забраться. В том случае, если человек не может это сделать, ему достаточно просунуть руки в специальные петли, чтобы спасатель вытащил его из воды», — рассказал заместитель начальника отряда.

По легенде тренировки, пострадавший не смог сам залезть на устройство спасения, потому что слишком много времени провел в ледяной воде. Ему потребовалась физическая помощь спасателя, который со своими коллегами вытащил его на берег.

Специалист добавил, что на текущий момент толщина льда на Сенеже не превышает трех сантиметров. Выходить на него крайне опасно для жизни — он моментально сломается под весом человека.