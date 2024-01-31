Подмосковье 31 января 2024, 20:49 «Мособлпожспас» предостерег от использования неисправных электроприборов ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» проводят регулярные профилактические рейды в Подмосковье. Во время инспекций они напоминают местным жителям о важности соблюдения пожарной безопасности в быту, в том числе при использовании электрических приборов.

Заместитель начальника госучреждения Игорь Сорокин доложил о повышении количества возгораний в жилищах во время отопительного сезона. Спасатели добавили, что домовладельцы в зимний период часто используют обогреватели, включают яркий свет и пользуются электротехникой.

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Причиной пожаров, как правило, является нарушение правил безопасности при эксплуатации печного, газового оборудования и электроприборов, которые являются неотъемлемой частью человеческого быта. По этой причине специалисты просят граждан тщательно соблюдать правила их эксплуатации.

«Следует также соблюдать осторожность с электроприборами, которые были куплены с рук, давно не использовались или являются самодельными. Пожарные объяснили, что на проводах, вилках и розетках не должно быть повреждений, а также если детали расшатаны, перекручены, сильно нагреваются и имеют следы оплавления или копоти, то их следует обязательно заменить. Спасатели уточнили, что неисправные электрические приборы необходимо отдавать в ремонт только проверенным специалистам», — подчеркнул Игорь Сорокин.

Заместитель начальника госучреждения добавил, что соблюдение требований по эксплуатации электроприборов и регулярные проверки их состояния снизят риски возникновения пожаров и помогут защитить ваш дом.

«Также электронагревательные приборы нужно держать вдали от мокрых предметов, бумаги, мебели, ковров и текстиля. В случае поломки или неисправности устройств спасатели рекомендовали вызвать мастера», — подытожил Игорь Сорокин.

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