Подмосковье 05 сентября 2023, 04:00 «Мособлпожспас» подведет итоги смотра-конкурса «Отражение» в Люберцах ГКУ МО "Мособлпожспас"

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«Мособлпожспас» провел творческий смотр-конкурс «Отражение». В нем поучаствовали работники противопожарно-спасательной службы и журналисты СМИ. Итоги подведут 7 сентября в поселке Малаховка в Люберцах, наградят победителей.

Конкурс проводили по трем номинациям: «Лучший печатный материал», «Лучший видеоматериал», «Лучшая фоторабота».

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Также организуют соревнования для представителей СМИ, которые заняли призовые места. Их разделят на команды по четыре человека.

«Они будут бросать спасательный круг утопающему, надевать на время боевую одежду пожарного, сбивать цель из пожарного ствола, преодолевать лабиринт, имитирующий работу пожарных в замкнутом пространстве, и эвакуировать из него пострадавшего», — уточнили в ведомстве.

Команда, которая пройдет испытания быстрее всех, победит. Начало мероприятия в 11:00.

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