Подмосковье 12 мая 2023, 13:11 «Мособлпожспас» напомнил о запрете на разведение костров и сжигание сухой травы в Подмосковье

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Работники «Мособлпожспаса» отстояли поселок Мельчевка под Дмитровом от огня, который вплотную подошел к домам и дачам с поля. Пожарные напоминают жителям о том, что в Подмосковье действует особый противопожарный режим и разведение костров, равно как и пал травы, недопустимы.

С 28 апреля в общественных местах и на земельных участках запрещается разводить костры, сжигать мусор, траву, горючие отходы и сухостой.

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«К сожалению, часто жители региона пренебрегают этими правилами, в связи с этим возрастают риски возникновения пожаров», — сказал заместитель начальника «Мособлпожспаса» Сергей Прокопюк.

Так, 7 мая огнеборцы около 15 раз выезжали на тушение сухой травы в Коломне. В тот же день работники ПСЧ-270 спасли от огня поселок Мельчевка Дмитровского округа. Огонь с поля вплотную подошел к жилым постройкам с двух сторон. Беды удалось избежать только благодаря быстрым слаженным действиям пожарных.

В Подмосковье следить за пожарами, информировать людей о важных событиях и не только помогают новые технологии. Все системы, работающие для этого, губернатор Андрей Воробьев презентовал министру МЧС России Александру Куренкову.