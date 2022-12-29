Подмосковье 29 декабря 2022, 16:14 Мособллес наградил победителей конкурса «Экоподмосковье»

Читать 360tv в

Представители ГКУ МО «Мособллес» приняли участие в торжественной церемонии награждения победителей конкурса экологических и природоохранных проектов Московской области «ЭКОПОДМОСКОВЬЕ.РФ». В номинациях «Рисунки/экоплакаты», «Серии фотографий» и «Видеоработы» выиграли 160 проектов.

В этом году на конкурс было отправлено около трех тысяч проектов от 13 тысяч детей и подростков. Ведущий инженер Мособллеса Владимир Захаров отметил, что главная цель мероприятия — поднятие вопроса экологических проблем и путей их решения.

Реклама

«Экологическое воспитание подрастающего поколения сейчас очень важно. И это мероприятие тому доказательство, оно объединило не только детей, но и взрослых», — сообщил директор Дмитровского филиала ГКУ МО «Мособллес» Андрей Купцов.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье заинтересовано в том, чтобы сохранить природу. Для этого в Московской области реализуют большие программы по очистке рек, модернизации очистных сооружений и переработке мусора.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».