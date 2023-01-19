Подмосковье

19 января 2023, 01:12

Мособлконтроль занял первое место на всероссийском конкурсе

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Главное контрольное управление Московской области заняло первое место на всероссийском конкурсе «Лучший орган государственного (муниципального) финансового контроля». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Мособлконтроль стал лучшим среди субъектов РФ в номинации «Лучший орган внутреннего государственного финансового контроля».

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Конкурс проводился журналом «Финконтроль» совместно с Союзом развития государственных финансов.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье вошло в число лидеров по реализации нацпроектов в 2022 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

конкурсы

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