19 января 2023, 01:12
Мособлконтроль занял первое место на всероссийском конкурсе
Главное контрольное управление Московской области заняло первое место на всероссийском конкурсе «Лучший орган государственного (муниципального) финансового контроля». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Мособлконтроль стал лучшим среди субъектов РФ в номинации «Лучший орган внутреннего государственного финансового контроля».
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Конкурс проводился журналом «Финконтроль» совместно с Союзом развития государственных финансов.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье вошло в число лидеров по реализации нацпроектов в 2022 году.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
конкурсы
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