Подмосковье 17 марта 2023, 16:37 Мособлконтроль возбудил свыше 50% административных дел в электронном формате с начала года

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Мособлконтроль начал привлекать к административной ответственности в электронной форме. Так, с начала 2023 года в управлении доля дел, возбужденных в электронном виде, превысила 50%. Ожидается, что к концу года почти все дела будут возбуждаться в данном формате.

В Мособлконтроле разработали функционал информационной системы «Электронное дело об административном правонарушении». Такой формат производства по делам об административных правонарушениях соответствует общей стратегии цифровизации в работе управления.

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Электронный формат позволяет оптимизировать и упростить процессы, а также дает возможность гражданам, привлекаемым к ответственности, знакомиться с делами без явки в Мособлконтроль.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что задача Подмосковья — сделать так, чтобы жители могли получать госуслуги, не выходя из дома.

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