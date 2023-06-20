Подмосковье 20 июня 2023, 09:31 Мособлконтроль упростил подачу отчетов в сфере госзакупок Главное контрольное управление Московской области

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Координацию ведомственного взаимодействия в сфере закупок упростили в Московской области. Об этом сообщили в Главном контрольном управлении региона.

Мособлконтроль упростил и оптимизировал необходимую отчетность, при этом формирование документов стало возможным в режиме реального времени, на основании данных из Информационной системы. Принятое распоряжение регламентировало порядок предоставления сведений, что позволит повысить эффективность ведомственного контроля и укрепить межведомственное взаимодействие.

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