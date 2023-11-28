Подмосковье 28 ноября 2023, 21:49 Мособлконтроль: Талдом стал лидером по числу надежных поставщиков Главное контрольное управление Московской области

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Главное контрольное управление Московской области назвало лидером среди городских округов по надежности поставщиков. На первом месте оказался Талдом.

Вторую строчку рейтинга ведомства занял Лосино-Петровский округ, а следующую — Королев.

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«Доля нарушений и просрочек при исполнении контрактов у поставщиков данных муниципальных образований — минимальна. При этом Талдомский городской округ занимает лидирующие позиции с весны 2023 года», — уточнили в управлении.

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