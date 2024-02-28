Подмосковье 28 февраля 2024, 19:10 Мособлконтроль сообщил о тестировании аналитической системы при расчете НМЦК Главное контрольное управление Московской области

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Мособлконтроль сообщил о развитии функционала для расчета начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК). В рамках данного проекта создана специальная аналитическая система, способная обрабатывать большие объемы данных о стоимости позиций закупок.

В настоящее время проводится первое тестирование системы. Вовремя этого процесса будут проверены все основные функции системы и ее способность обрабатывать различные типы данных. После завершения испытаний будут внесены необходимые правки, чтобы подготовить ее к использованию.

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Созданная Мособлконтролем аналитическая система НМЦК позволит обеспечить более точный мониторинг цен, выявить возможные коррупционные схемы и нарушения в сфере государственных закупок. Э

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