Подмосковье 05 декабря 2023, 13:05 Мособлконтроль рассказал о распространенных нарушениях в сфере закупок в 2023 году Главное контрольное управление Московской области

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Главное контрольное управление Московской области рассказало о самых распространенных нарушениях в сфере закупок, допущенных с начала 2023 года. Одно из них — нарушение сроков направления сведений и информации в реестр контрактов. Оно составляет почти 30% от всех выявленных.

На втором и третьем местах — нарушения при формировании закупок, а также при заключении и исполнении контрактов. Их доля составила порядка 20% от всех выявленных с начала года.

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Нарушения сроков оплаты по контрактам составили почти 10% от общего количества рассмотренных дел об административных правонарушениях. Также 10% составили нарушения в бюджетно-финансовой сфере.

Как подчеркнул представитель Мособлконтроля, в 20% случаев должностные лица освобождались от административной ответственности с объявлением «устного замечания».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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