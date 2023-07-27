Подмосковье 27 июля 2023, 16:11 Мособлконтроль проверит получивших субсидии аграриев Главное контрольное управление Московской области

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По данным Мособлконтроля, некоторые получатели государственной сельскохозяйственной субсидии нарушают условия предоставления средств. В связи с этим в Подмосковье идут проверки.

Речь идет о субсидии за использование семян сортов или гибридов, включенных в Государственный реестр селекционных достижений и соответствующих стандартам ГОСТ. Мособлконтроль установил, что некоторые получатели бюджетных средств нарушили условия договора и засеяли семена более низкого качества. Это не отвечает главной цели — повышению плодородия почв на зерновых, зернобобовых и кормовых площадях.

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К нарушителям условий предоставления субсидий будут применяться меры финансовой и административной ответственности. Идут проверки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оставаться в диалоге с аграриями, помогать им и искать совместные решения. На поддержку АПК Московской области в этом году выделят 5,1 миллиарда рублей по 32 видам субсидий.

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