Подмосковье 14 декабря 2023, 15:27 Мособлконтроль проверит начисления и зарплаты в аварийно-восстановительной службе Главное контрольное управление Московской области

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Проверку расходов Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы проведут до конца года. Мособлконтроль проанализирует использование средств на выплаты персоналу.

В службе работают около 300 человек, на финансовое обеспечение которых из бюджета Московской области направлено более 200 миллионов рублей. Более половины сотрудников «МОС АВС» относятся к рабочим специальностям, таким как электрогазосварщики, электромонтеры, машинисты насосных установок.

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Мособлконтроль проверит своевременность выплаты заработной платы, правильность формирования фонда оплаты труда, правомерность начисления премий и компенсаций.

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