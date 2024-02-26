Подмосковье 26 февраля 2024, 17:45 Мособлконтроль проверит использование средств из бюджета на переработку отходов Главное контрольное управление Московской области

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Мособлконтроль проводит плановую проверку использования средств бюджета Московской области в рамках государственной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017–2026 годы. Целью этого мероприятия является повышение экологической безопасности и снижение вреда окружающей среде при обращении с отходами.

Специалисты Мособлконтроля считают, что уменьшение загрязнения окружающей среды возможно не только благодаря господдержке мероприятий по обращению с отходами, но и за счет осознанности и активного участия населения в сборе и передаче мусора на переработку.

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Используя возможности проекта «ЭкоПункт», запущенного в Московской области в 2021 году, ревизоры утилизируют пластиковую и алюминиевую тару для дальнейшей переработки. С начала 2024 года сотрудники Мособлконтроля сдали более 200 пластиковых бутылок в «ЭкоПункты» области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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