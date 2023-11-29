Подмосковье 29 ноября 2023, 15:57 Мособлконтроль проверил расходование бюджета на обустройство 304 дворов Главное контрольное управление Московской области

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Мособлконтроль проверит расходование бюджета Московской области на мероприятия в рамках проекта «Формирование современной комфортной городской среды». В 2022 году на ремонт асфальта 304 дворов региона потратили свыше миллиарда рублей.

Помимо этого во дворах обустроили новые парковочные места, отремонтировали тротуары.

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«В ходе проверки установлены факты нарушений порядка и условий предоставления субсидий из бюджета Московской области. Мособлконтролем рассматривается вопрос о возбуждении административного производства в отношении должностных лиц местных администраций, допустивших нарушения бюджетного законодательства», — сообщили в управлении.

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