Подмосковье 08 декабря 2023, 14:48 Мособлконтроль проверил работу МОНИКИ Главное контрольное управление Московской области

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Главное контрольное управление Московской области провело проверку работы МОНИКИ. По результатам составлен соответствующий акт, в котором отражены выявленные нарушения.

Финансовое обеспечение деятельности МОНИКИ из бюджета Московской области в 2021 и 2022 годах превысило сумму в пять миллиардов рублей. За счет этих средств учреждение оказывало госуслуги, связанные с медициной, образовательной и научной деятельностью, а также выполняло работы по капитальному ремонту помещений.

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Инвентаризация закупленного для больницы оборудования показала, что все оно используется в соответствии с назначением. Вместе с тем специалисты выявили несколько нарушений и недостатков. Среди них несоответствие требованиям закупочных процедур, замена стройматериалов при проведении капремонта, искажение в бухгалтерском учете материальных ценностей.

По результатам проверки руководству МОНИКИ предстоит принять меры по устранению нарушений и их причин.

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