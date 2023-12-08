08 декабря 2023, 14:48
Мособлконтроль проверил работу МОНИКИ
Главное контрольное управление Московской области провело проверку работы МОНИКИ. По результатам составлен соответствующий акт, в котором отражены выявленные нарушения.
Финансовое обеспечение деятельности МОНИКИ из бюджета Московской области в 2021 и 2022 годах превысило сумму в пять миллиардов рублей. За счет этих средств учреждение оказывало госуслуги, связанные с медициной, образовательной и научной деятельностью, а также выполняло работы по капитальному ремонту помещений.
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Инвентаризация закупленного для больницы оборудования показала, что все оно используется в соответствии с назначением. Вместе с тем специалисты выявили несколько нарушений и недостатков. Среди них несоответствие требованиям закупочных процедур, замена стройматериалов при проведении капремонта, искажение в бухгалтерском учете материальных ценностей.
По результатам проверки руководству МОНИКИ предстоит принять меры по устранению нарушений и их причин.
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