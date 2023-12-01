Подмосковье 01 декабря 2023, 13:17 Мособлконтроль проверил использование бюджета для долгостроев Главное контрольное управление Московской области

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Мособлконтроль проверил использование средств бюджета Подмосковья на завершение строительства долгостроев. Также представители ведомства встретились с коллегами из «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Московской области».

Управление просмотрело договоры, первичную документацию, разработку проектов, сметы, соглашения, акты выполненных работ и другие.

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«Выездом на объект, расположенный в селе Тарасовка, Пушкинского городского округа, зафиксировано завершение строительства трех четырехэтажных корпусов жилых домов на 734 квартиры», — уточнили в ведомстве.

Жилой комплекс уже благоустроили, оснастили детскими и спортивными площадками, установили малые архитектурные формы и озеленили территорию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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