Подмосковье 27 апреля 2023, 00:09 Мособлконтроль проверил законность закупок предприятия «Энергетик» Главное контрольное управление Московской области

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Сотрудники Главного контрольного управления Московской области провели внеплановую проверку соблюдения законодательства РФ на предприятии «Энергетик». Специалисты изучили документацию о закупках, проверили выполнение инженерных изысканий и выполнение строительно-монтажных работ на объектах предприятия.

В ходе мероприятий сотрудники Мособолконтроля выявили ряд нарушений срока обращения компании с единственным поставщиков для согласования заключения контракта. Также специалисты обратили внимание на ошибки, допущенные в извещении об осуществлении закупки и размера аванса.

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Начальник управления контроля определения поставщика Светлана Тимофеева сообщила, что в настоящее время решается вопрос о привлечении Заказчика к административной ответственности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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