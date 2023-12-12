Подмосковье 12 декабря 2023, 13:39 Мособлконтроль проверил аварийно-восстановительную службу Главное контрольное управление Московской области

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Сотрудники Мособлконтроля проверили эффективность расходования бюджета, выделенного для «Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы». Организация работает на предупреждение чрезвычайных ситуаций.

В прошлом году ГКУ «МОС АВС» получило 4,63 миллиарда рублей. Из них 2,45 миллиарда рублей организация потратила на покупку спецтехники, в том числе минипогрузчики, трактора и другие машины.

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Результаты проверки опубликуют позднее.

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