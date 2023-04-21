Подмосковье 21 апреля 2023, 00:29 Мособлконтроль признали лучшим органом государственного финансового контроля Главное контрольное управление Московской области

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Мособлконтроль победил в конкурсе «Лучший орган государственного (муниципального) финансового контроля». Награждение состоялось на XI Васильевских чтениях.

Мособлконтроль стал лучшим в номинации «Лучший орган внутреннего государственного финансового контроля».

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Конкурс проводился по итогам 2021 года журналом «Финконтроль» совместно с Союзом развития государственных финансов.

Эксперты оценивали объем проверенных средств, количество выявленных нарушений, исполнение предписаний, а также открытость органа и разъяснительной работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что лифтостроительный завод в Серпухове создаст 450 новых рабочих мест к 2025 году.

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