Подмосковье 15 мая 2023, 16:17 Мособлконтроль признали лучшим органом финансового менеджмента в Подмосковье Главное контрольное управление Московской области

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По итогам работы четвертого квартала 2022 года по рейтингу главных администраторов бюджетных средств Московской области по качеству финансового менеджмента, Мособлконтроль занял первое место. Рейтинг ведет Министерство экономики и финансов Подмосковья.

Начальник управления финансового и кадрового обеспечения Лидия Грушина заявила, что оценка показателей качества для рейтинга проводилась по 230 показателям.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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