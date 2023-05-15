15 мая 2023, 16:17
Мособлконтроль признали лучшим органом финансового менеджмента в Подмосковье
По итогам работы четвертого квартала 2022 года по рейтингу главных администраторов бюджетных средств Московской области по качеству финансового менеджмента, Мособлконтроль занял первое место. Рейтинг ведет Министерство экономики и финансов Подмосковья.
Начальник управления финансового и кадрового обеспечения Лидия Грушина заявила, что оценка показателей качества для рейтинга проводилась по 230 показателям.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.
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