Подмосковье 31 января 2024, 16:35 Мособлконтроль предложил оптимизировать процесс госзакупок Главное контрольное управление Московской области

Читать 360tv в

Мособлконтроль предложил сократить сроки предъявления исковых требований к поставщикам с 30 до 10 дней. Это поможет оптимизировать процесс и упростит работу.

Московская область регулирует процесс взаимодействия при закупках для государственных и муниципальных нужд. Один из аспектов данного процесса определяет сроки, в течение которых заказчики должны предъявить требования к поставщикам, подрядчикам или исполнителям относительно выплаты неустойки.

Реклама

Этот срок не превышает 30 календарных дней со следующего дня после истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства или с даты подписания сторонами документа о приемке товаров.

Мособлконтроль предложил изменить это положение, чтобы уменьшить указанные сроки до 10 рабочих дней. Целью такого предложения является оптимизация процесса предъявления требований о выплате неустойки (пени, штрафов).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».