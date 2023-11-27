Подмосковье 27 ноября 2023, 15:43 Мособлконтроль подготовил план проверок на 2024 год Главное контрольное управление Московской области

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Мособлконтроль провел установочное совещание с муниципальными контрольными органами в сфере закупок и в бюджетно-финансовой сфере. На нем подготовили план проверок на следующий год.

В регионе действует информационная система для работы контрольных органов. Она составляет риск-ориентированный рейтинг объектов.

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На данный момент Подмосковье является лидером в развитии информационных решений в сфере контроля госзакупок и бюджетно-финансовой сфере.

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