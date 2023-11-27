27 ноября 2023, 15:43
Мособлконтроль подготовил план проверок на 2024 год
Мособлконтроль провел установочное совещание с муниципальными контрольными органами в сфере закупок и в бюджетно-финансовой сфере. На нем подготовили план проверок на следующий год.
В регионе действует информационная система для работы контрольных органов. Она составляет риск-ориентированный рейтинг объектов.
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На данный момент Подмосковье является лидером в развитии информационных решений в сфере контроля госзакупок и бюджетно-финансовой сфере.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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