Подмосковье 05 марта 2024, 15:35 Мособлконтроль поделился опытом цифровизации в сфере госзакупок Телеканал «360»

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Мособлконтроль получил награду как лучший орган внутреннего государственного финансового контроля России в 2022 году. О достижениях Главного контрольного управления Подмосковья и цифровизации в сфере закупок рассказал в интервью «360» первый заместитель начальника ведомства Олег Дьяченко.

«Для нас это большая победа. Это оценка, которая дана профессиональным сообществом. Конкурс предполагал отражение большого объема статистической информации. По итогам, а также по ряду достижений, связанных с цифровизацией нашей деятельности, коллеги получили такую оценку», — рассказал Олег Дьяченко.

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Мособлконтроль — это бренд, который известен в России. Каждый год в Подмосковье проводят около 400 тысяч госзакупок, и за их обеспечением следят в ведомстве. Механизм постоянно совершенствуется, становится более простым и понятным, а надежность сделок повышается.

В 2023 году Мособлконтроль стал лучшими в номинации рискоориентированного контроля в сфере госзакупок. В Подмосковье одними из первых реализовали возможность автоматизированного формирования рейтинга, который по совокупности показателей вычисляет степень рисков. Этой информацией пользуются контрольные органы на местах.

Из важных решений ведомства — электронный документооборот. Развитие цифровых технологий позволило оптимизировать многие процессы. Например, бухгалтерские операции сократились по времени от 40 до 70%.

Мособлконтроль продолжит совершенствовать систему госзакупок в Подмосковье.

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