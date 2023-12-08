08 декабря 2023, 10:58
Мособлконтроль победил на всероссийском конкурсе
Мособлконтроль победил на всероссийском конкурсе «Лучший орган внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля». Ведомство признали лучшим в номинации «рискориентированный контроль».
Как рассказали в Главном контрольном управлении Подмосковья, конкурс проводят ежегодно при организации журнала «Финконтроль» и Союза развития государственных финансов.
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Конкурс направлен на повышение результативности работы контрольно-ревизионных органов, а также выявление и изучение их положительного опыта.
Победа Мособлконтроля способствует дальнейшей эффективной работе по исполнению полномочий государственного финансового контроля региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
конкурсы
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