Подмосковье 08 декабря 2023, 10:58 Мособлконтроль победил на всероссийском конкурсе Unsplash

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Мособлконтроль победил на всероссийском конкурсе «Лучший орган внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля». Ведомство признали лучшим в номинации «рискориентированный контроль».

Как рассказали в Главном контрольном управлении Подмосковья, конкурс проводят ежегодно при организации журнала «Финконтроль» и Союза развития государственных финансов.

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Конкурс направлен на повышение результативности работы контрольно-ревизионных органов, а также выявление и изучение их положительного опыта.

Победа Мособлконтроля способствует дальнейшей эффективной работе по исполнению полномочий государственного финансового контроля региона.

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