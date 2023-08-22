Подмосковье 22 августа 2023, 20:42 Мособлконтроль отметил самых добросовестных в исполнении госконтрактов подрядчиков Главное контрольное управление Московской области

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Главное контрольное управление Московской области отметило самых добросовестных исполнителей госконтрактов в регионе. Больше всего их оказалось в Талдоме, Красногорске и Сергиевом Посаде.

Начальник управления исполнения контрактов Прохоренко Виктория сообщила, что поставщики этих муниципалитетов допустили минимальное количество нарушений и просрочек. При этом Талдом остается лидером с весны.

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«Портал позволяет в режиме реального времени увидеть работу всех заказчиков и поставщиков Московской области», — уточнили в ведомстве.

Мособлконтроль следит за деятельностью в этой сфере с помощью портала исполнения контрактов региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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