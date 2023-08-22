22 августа 2023, 20:42
Мособлконтроль отметил самых добросовестных в исполнении госконтрактов подрядчиков
Главное контрольное управление Московской области отметило самых добросовестных исполнителей госконтрактов в регионе. Больше всего их оказалось в Талдоме, Красногорске и Сергиевом Посаде.
Начальник управления исполнения контрактов Прохоренко Виктория сообщила, что поставщики этих муниципалитетов допустили минимальное количество нарушений и просрочек. При этом Талдом остается лидером с весны.
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«Портал позволяет в режиме реального времени увидеть работу всех заказчиков и поставщиков Московской области», — уточнили в ведомстве.
Мособлконтроль следит за деятельностью в этой сфере с помощью портала исполнения контрактов региона.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.
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