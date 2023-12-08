08 декабря 2023, 15:29
Мособлконтроль организовал внеплановую проверку АПИ Подмосковья
Мособлконтроль организовал внеплановую проверку «Административно-пассажирской инспекция» (АПИ). Специалисты установят, как казенное учреждение использует средства из бюджета Московской области.
Также Мособлконтроль проверит соблюдение соотношения среднемесячной заработной платы руководства и сотрудников. Результаты проверки опубликую позднее.
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В преддверии новогодних праздников представители ведомства напоминают о необходимости соблюдения обязательного медицинского страхования предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей и зарплаты работников.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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