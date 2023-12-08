Подмосковье 08 декабря 2023, 15:29 Мособлконтроль организовал внеплановую проверку АПИ Подмосковья Главное контрольное управление Московской области

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Мособлконтроль организовал внеплановую проверку «Административно-пассажирской инспекция» (АПИ). Специалисты установят, как казенное учреждение использует средства из бюджета Московской области.

Также Мособлконтроль проверит соблюдение соотношения среднемесячной заработной платы руководства и сотрудников. Результаты проверки опубликую позднее.

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В преддверии новогодних праздников представители ведомства напоминают о необходимости соблюдения обязательного медицинского страхования предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей и зарплаты работников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время.

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