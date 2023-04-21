Подмосковье 21 апреля 2023, 23:02 Мособлконтроль: новые правила оплаты штрафов положительно сказались на бюджете Главное контрольное управление Московской области

Читать 360tv в

Главное контрольное управление Московской области отметило положительное влияние нововведений, которые коснулись оплаты штрафов. Мера сказалась на бюджете региона.

«Законодатель расширил круг случаев, когда штраф по делам об административных правонарушениях можно оплатить лишь наполовину от назначенного. Для этого необходимо успеть его оплатить в срок до 20 дней с даты вынесения постановления по делу об административном правонарушении», — уточнили в Мособлконтроле.

Реклама

Правило распространяется только на случаи нарушений, которые нашли благодаря государственному или муниципальному контролю.

Начальник отдела административного производства Вилюкова заявила, что с начала года исполнение по штрафам достигло 99%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».