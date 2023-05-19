Подмосковье 19 мая 2023, 13:13 Мособлконтроль назвал топ-3 поставщиков исполнителей для госзакупок в Подмосковье

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Главное контрольное управление Московской области назвало три округа, которые дают больше всего исполнителей и подрядчиков в сфере госзакупок. С начала 2023 года это Талдом, Сергиев Посад и Серпухов.

«Начальник управления контроля исполнения контрактов Прохоренко Виктория сообщила, что на конец мая-2023 лучшими по Московской области стали поставщики Талдомского, Сергиево-Посадского городских округов, а также городского округа Серпухов», — сообщили в ведомстве.

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Поставщики этих муниципалитетов допустили минимальное количество нарушений и просрочек при исполнении контрактов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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