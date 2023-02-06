Подмосковье 06 февраля 2023, 15:42 Мособлконтроль назвал топ-10 округов Подмосковья по срокам оплаты контрактов на товары и услуги

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Мособлконтроль составил десятку лучших среди городских округов по скорости оплаты контрактов на товары и услуги по итогам прошлого года. В него попали Котельники, Серебряные пруды, Сергиево-Посадский, Пущино, Раменский, Егорьевск, Орехово-Зуево, Шаховская, Щелково и Краснознаменск.

В среднем эти муниципалитеты выполняли свои обязательства в течение 1,6 рабочего дня после выставления счетов.

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В учреждении напомнили, что сроки оплаты контрактов изменились с 1 мая прошлого года. Теперь вносить платежи следует в течение недели после приемки товаров, работ или услуг.

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