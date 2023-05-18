Подмосковье 18 мая 2023, 13:33 Мособлконтроль назвал лидеров по оплате государственных и муниципальных контрактов в Подмосковье

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С 1 мая 2022 года в Подмосковье снизили сроки оплаты по государственным и муниципальным контрактам до семи рабочих дней с даты подписания документов о приемке товаров, работ и услуг. Об этом сообщили в Главном контрольном управлении Московской области.

Заказчики Московской области оплачивают контракты быстрее, чем установил закон. Так, по словам начальника управления контроля исполнения контрактов Прохоренко Виктории, заказчики в Котельниках, Звездном Городке и Егорьевске быстрее всех оплачивают муниципальные контракты — менее чем за два дня. Данные зафиксированы на портале исполнения контрактов региона.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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